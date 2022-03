Il s'empare du maillot de leader porté jeudi par son coéquipier Wout Van Aert et compte désormais 39 secondes d'avance sur Simon Yates et 2 de plus sur Pierre Latour. Roglic s'est retrouvé seul à la fin de la 5e étape, mais il a tout de même réussi à prendre la tête du général. "Heureusement, mes jambes étaient assez bonnes pour rouler avec les meilleurs. C'était une journée très dure. L'équipe a fait un excellent travail toute la journée, je leur en suis très reconnaissant. Ce n'était pas l'idéal que je sois seul, mais mes coéquipiers m'ont très bien protégé toute la journée. Dans les prochains jours, il y aura beaucoup d'ascension et nous devons rester concentrés.

Van Aert a finalement terminé à plus de 24 minutes du vainqueur du jour, et a cédé son maillot de leader. "Quand le rythme a augmenté, j'ai décidé de me ranger", a-t-il réagi. "J'ai ensuite terminé l'étape calmement. C'était une étape difficile à contrôler, aujourd'hui. Même si je n'ai pas dépensé d'énergie inutilement, cela ne veut pas dire que la journée était facile. Pendant le week-end, je vais devoir travailler au service de Primoz. Lors des quatre premières étapes, j'ai pu jouer ma chance. Il faut maintenant changer et je me contenterai d'un rôle de soutien. Mes objectifs personnels pour Paris-Nice sont atteints. Tout ce qui compte maintenant, c'est de gagner le classement général avec Primoz."