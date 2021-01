Pas à pas. Step by step. Mais toujours avec l’idée de progresser, d’aller un cran plus haut. Depuis qu’il est dans le vélo, cela a toujours été la motivation de Jean-François Bourlart par rapport à son équipe. Qui est passée par tous les échelons : du statut de simple club de jeunes à celui d’équipe du World Tour, au plus haut niveau du cyclisme.

Entretien avec le manager hennuyer, qui a dévoilé ce jeudi le nouveau maillot de son équipe Intermarché-Wanty Gobert.