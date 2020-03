La crise du coronavirus impacte forcément le budget de l’équipe Circus-Wanty Gobert mais aussi le chiffre d’affaires du magasin de cycles que gère le manager hennuyer.

Habituée à s’adosser à des repères immuables, toute la caravane du cyclisme mondial est actuellement envahie du vertige du vide. La première semaine d’avril, qui devait se conclure dimanche par le Tour des Flandres, sonne ainsi décidément bien creux cette année. Une période singulière qui impacte forcément le budget des équipes.

"Nous souffrons très clairement d’un manque à gagner, confie ainsi Jean-Français Bourlart, le manager de l’équipe Circus-Wanty Gobert. Certains contrats avec des partenaires techniques sont par exemple liés à notre présence sur des grandes courses comme le Ronde. Voir à l’image un vélo sur l’un des monuments de la saison, cela a forcément plus d’impact que sur une épreuve de moindre envergue… et donc une valeur. Des bonus dont nous sommes actuellement privés. Les plus grandes courses victimes du coronavirus ne sont actuellement pas annulées mais plutôt reportées. Je m’efforce donc de positiver en pensant qu’elles trouveront une autre place dans la seconde partie de saison. Mais c’est de l’argent que nous n’avons actuellement pas en main et cela est difficile quand, comme notre structure, nous fonctionnons pratiquement à l’euro près… Nous n’avons pas eu d’autres choix que de mettre une bonne partie de notre personnel au chômage économique. Cela s’imposait pour assurer la stabilité financière de notre structure. La période actuelle n’est pas des plus faciles, mais il faut faire le gros dos..."

Une philosophie que le manager hennuyer fait également prévaloir dans la gestion du magasin de cycles Want You Bike qu’il dirige à Tournai. "Nous sommes actuellement fermés mais continuons à servir nos clients au travers de notre webshop www.wantyoubike.com. Nous enregistrerons cependant une évidente perte sur notre chiffre d’affaires car le mois de mars est traditionnellement l’un des plus intenses dans notre secteur. L’année dernière, nous avions ainsi réalisé 15 % de notre chiffre d’affaires annuel sur cette période… Nous avons 350 vélos de stock qui attendent notre clientèle (sourire). Il ne faudrait pas que le confinement se prolonge encore trop longtemps car notre commerce est jeune, nous avons ouvert il y a deux ans et demi. Nous avons les moyens d’amortir ce ralentissement, mais pas une inactivité qui perdurerait. »