Jean-François Lenvain entretient une relation étroite avec Remco Evenepoel. Il était superviseur de la cellule sociale de l’école des jeunes du Sporting d’Anderlecht quand le Brabançon y évoluait. Aujourd’hui, le coureur cycliste est l’ambassadeur du club Tous à bord, créé par Lenvain pour permettre aux personnes moins valides de faire de la course à pied avec les valides. Ce spécialiste des ultra-marathons, vainqueur, entre autres, du marathon des sables et des foulées de la Soie, connaît très bien le leader de Deceuninck-Quick Step.

Depuis quand connaissez-vous Remco ?

"La première fois que je l’ai vu, il évoluait en U12 au Sporting d’Anderlecht, dont je supervisais la cellule sociale. Cette rencontre m’a marqué. C’était lors d’un stage à Hoogstraeten. Je vois encore ce petit blond avec sa coupe au bol. Il dénotait déjà par un abattage énorme. Il était partout. C’était impressionnant. Pendant un an, je l’ai suivi à distance. Puis, j’ai appris qu’il s’en allait au PSV Eindhoven. Cela me surprenait que l’on parte aux Pays-Bas si jeune. Quand il est revenu au bercail, je lui ai dit que ça m’avait étonné. Il n’en a pas pris ombrage car nous avons, alors, entamé une relation assez forte."

En quoi était-il différent des autres footballeurs de son âge ?

"Être parti aux Pays-Bas si jeune l’a rendu plus fort, plus mature. Il a pu affirmer encore davantage sa personnalité à part. Il est un leader naturel. Il est né avec un brassard greffé au bras. Pourtant, je n’ai pas été très surpris quand il a délaissé le ballon rond pour embrasser une carrière de cycliste."

Expliquez-vous.

"Remco a toujours été un sportif de haut niveau. Pour lui, l’important est d’être l’athlète le plus complet possible. Et c’était déjà comme ça plus jeune. On attendait de lui qu’il soit un joueur de foot et rien d’autre. Mais, à tout âge, il s’est appuyé sur un coffre hors-norme. Ses tests physiques ont toujours été largement au-dessus de la moyenne."

Le cyclisme est-il le sport qui lui convient le mieux ?

"Oui, mais il aurait pu briller dans tous les autres sports d’endurance. À seize ans, il a couru le semi-marathon de Bruxelles en 1h16 sans entraînement spécifique. Après l’arrivée, il m’avait dit qu’il avait explosé en pleine course. Mais réussir un chrono pareil veut dire que tu n’as pas craqué. Ce jour-là, j’ai compris qu’il avait quelque chose de différent. Un seuil de résistance hors-norme. Il suffit de voir ses courses. Il lui arrive de coincer un peu mais il n’explose pas. Il peut rester très longtemps à une très haute intensité, voire en étant carrément dans le rouge. Quand les autres craquent, lui parvient à continuer sa route."

Vous impressionne-t-il encore aujourd’hui ?

"Oui, par sa détermination. Il a un mental hors-norme. Ou plutôt une compétence hors-norme. Parce que pouvoir se faire mal comme il le fait relève de la compétence. C’est une aptitude. Exactement comme le footballeur qui a un bon pied gauche. Beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas repousser le seuil de la douleur aussi loin."

C’est ce qui vous a permis de gagner plusieurs ultra-marathons ?

"C’est en effet une qualité indispensable pour cela. Il faut pouvoir se mettre en pilote automatique dans la souffrance. Remco peut le faire. Repousser les seuils de la souffrance. Encore et encore. C’est pour ça aussi qu’il est si fort en contre-la-montre. Parce que dans ce type d’effort, comme en cyclo-cross d’ailleurs, tu dois pouvoir rester longtemps une pulsation en dessous de l’insupportable. Wout van Aert et Mathieu van der Poel y parviennent également."

Vous dites que l’étape de Montalcino, où il a connu un jour sans, lui a permis de montrer sa force mentale. Expliquez-vous.

"Ce que je veux dire, c’est qu’il s’est vite ressaisi. Rebondir après une déception fait partie de l’ADN de Remco. Comme le raconte souvent Patrick, son papa, le jour même où il a pris la décision radicale de tourner le dos au football et donc à son rêve absolu de devenir joueur professionnel, il a enfourché un vélo en cachette et est parti faire un véritable raid normalement inaccessible pour un apprenti cycliste. Les champions se construisent et passent de nouveaux paliers de progression dans les échecs et la souffrance. Grâce à ce Giro, il découvre de nouveaux seuils de douleur, comme ce samedi. Remco va encore mieux se connaître pour la suite de sa carrière."

Relisez également: le beau message de soutien de l'association "Tous à bord" de Jean-François Lenvain à Remco Evenepoel