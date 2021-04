Le coronavirus et ses conséquences, les courses à huis clos ou annulées mettent à mal le lien entre les coureurs et le public, d’habitude présent en nombre sur le bord des routes, notamment durant les classiques printanières. Ce lien fort avec les fans qui rend le cyclisme si populaire est également ébranlé par les nouvelles règles de l’UCI interdisant aux coureurs de jeter leurs déchets, bidons y compris, en dehors des zones dédiées à cet effet et situées tous les 30 à 40 kilomètres, le long du parcours des courses cyclistes. Des bidons qui intéressent pourtant toujours les amateurs de cyclisme. Et certains plus que d’autres.

"Je possède entre 2 000 et 3 000 bidons différents, mais seulement des équipes masculines professionnelles, explique Jean-Louis Jortay, collectionneur de la région de Trooz, entre Liège et Verviers. J’allais sur les courses, d’abord avec mon épouse, puis avec mon fils et désormais avec mes petits-enfants. Les bidons sont tous stockés dans mon grenier parce que je n’ai plus la place pour les exposer chez moi. Le premier que j’ai ramassé était celui de l’Allemand Dietrich Thurau de l’équipe Raleigh lors de Liège-Bastogne-Liège. Mais le plus important à mes yeux est le bidon Molteni de Merckx."