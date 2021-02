Comme si le ciel qui surplombait jeudi dernier le Markt d’Audenarde avait décidé de donner une dimension un peu plus solennelle à l’instant, l’enchevêtrement de nuages gris acier chargés d’une pluie fine et des premiers rayons d’un soleil enfin sorti de sa réserve colore l’horizon des Ardennes flamandes de notes arc-en-ciel. Lunettes profilées déjà vissées sur le nez au moment d’enclencher ses pédales automatiques, Jean-Michel Saive (51 ans) semble paré pour résister à un autre éblouissement. "Je suis excité, stressé et impatient", nous lance dans un rire nerveux l’ancien numéro un mondial de tennis de table au moment de quitter l’ombre de la collégiale Sainte-Walburge pour rejoindre les couloirs jaune vif du Centrum Ronde van Vlaanderen où l’attend Johan Museeuw (55 ans).