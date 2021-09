Jelle Vanendert est un homme tranquille, en paix avec lui-même au moment d’accrocher le dernier dossard de sa carrière. "Je sais désormais que je ne devrai plus me faire mal à l’entraînement. Je suis plus relax, je sais que je n’aurai plus besoin d’être performant dans les courses suivantes. Je n’ai pas peur de l’après, même si je me pose pas mal de questions sur la suite. Je suis curieux de voir comment cela va se passer, c’est amusant d’y penser", avance le Limbourgeois de 36 ans.

Ce mercredi, le coureur Bingoal Pauwels Sauces WB va clore un chapitre de sa vie débuté il y a 23 ans et il y a plus de 14 ans chez les professionnels. Avec la conviction qu’il a fait le bon choix. "La décision a été mûrie au fur et à mesure que l’année avançait jusqu’à ce que je la prenne définitivement. Au début, tu commences à avoir du mal avec les sacrifices puis tu penses à la famille que tu quittes trop souvent", assure le vainqueur d’étape sur le Tour de France 2011.