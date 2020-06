Grand spécialiste des classiques ardennaises, lui qui s’est classé deux fois deuxième de l’Amstel Gold Race et une fois troisième de la Flèche wallonne (mais aussi une fois quatrième et deux fois sixième à Huy), tout en jouant régulièrement la victoire et le podium sur Liège-Bastogne-Liège, Jelle Vanendert espérait continuer à s’illustrer sur les grandes courses du printemps cette année. Avec son nouveau maillot, celui de Bingoal-Wallonie Bruxelles, qui rêvait logiquement d’une prestation de premier plan sur les classiques… wallonnes. Une ambition qui reste d’actualité mais qui est remisée à l’automne.

