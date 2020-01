Le visage est resté le même. Toujours aussi émacié. Sa gentillesse et sa disponibilité n’ont pas changé non plus, comme son calme et sa sérénité. Par contre, il faudra s’habituer à son nouveau maillot pour la saison 2020. Après onze saisons avec la tunique Lotto, Jelle Vanendert évolue désormais chez Bingoal-Wallonie Bruxelles. Entretien avec l’ancien vainqueur d’étape du Tour de France à Calpe, en Espagne, où son équipe est actuellement en stage.

(...)