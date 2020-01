Chez B&B Hotels - Vital Concept, on compte beaucoup sur l’ancien champion de Belgique.

L’émotion de l’invitation de son équipe pour le Tour de France un peu retombée, Jérôme Pineau présentera sa formation B&B Hotels - Vital Concept, ce samedi à Grand-Champs dans le Morbihan. L’équipe procontinentale bretonne existe depuis trois ans maintenant. Cette saison, elle comptera dans ses rangs cinq coureurs belges. Car cet hiver, Frederik Backaert et Jens Debusschere ont rejoint Kris Boeckmans, Bert De Backer et Jonas Van Genechten, présents depuis les origines du groupe.

On saura plus tard si un ou plusieurs de nos compatriotes seront retenus pour la Grande Boucle, mais en attendant, Jérome Pineau compte sur eux dans la première partie de la saison et notamment lors des classiques. L’invitation reçue pour le Tour de France aura des répercussions favorables. "Ce label Tour de France nous ouvre des portes", explique l’ancien coureur de Quick Step qui était d’ailleurs en visite chez Flanders Classic, mardi. "Je ne peux rien dévoiler, mais je vous confirme que nous serons souvent en Belgique ces prochains mois, à partir du week-end d’ouverture. Si Jens Debusschere travaillera ensuite le plus souvent pour Bryan Coquard, dont il devrait être le poisson-pilote dans les sprints, nous avons un contrat moral avec lui. Jens sera notre leader absolu dans les classiques et courses d’un jour de la première partie de la saison. J’attends aussi beaucoup des quatre autres dans ces courses et notamment de Jonas Van Genechten dont les soucis de genou rencontrés l’an dernier semblent être résolus."