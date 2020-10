Il a été l’homme fort de sa catégorie. Et sa victoire au DH Challenge Ekoï des cadets n’est pas une surprise. Un simple coup d’œil au classement montre sa domination : Jens Verbrugghe a été autoritaire et s’impose avec plus du double de points sur ses poursuivants.

"J’ai été étonné de voir de tels écarts, commente, modestement, le jeune coureur de Chaudfontaine. Dès le début de la saison, j’avais été leader : je m’étais imposé à ma première course, à Villers-le-Temple, avant de finir troisième en Flandres, sur une course de plus de cent partants. Et puis tout a été arrêté avec le confinement. J’étais leader, mais je me disais qu’il n’y avait eu que deux courses. Que ce n’était pas représentatif. Mais à la reprise, je n’ai fait qu’augmenter mon avance."