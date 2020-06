Il va y avoir de nouveaux changements dans le calendrier cycliste remodelé en raison de l’épidémie de coronavirus et spécialement en Italie.

L’UCI devrait entériner bientôt les informations divulguées par la Gazzetta dello Sport.

Si les Strade Bianche restent la première course transalpine et d’ailleurs la première WorldTour, le samedi 1er août, les deux autres grandes classiques italiennes vont changer de dates.

Le Tour de Lombardie, initialement prévu le samedi 31 octobre, va avancer de près de deux mois pour se courir le samedi 8 août à la place de… Milan-Sanremo.

La Primavera, elle, aura lieu le samedi 15 août en concurrence avec le Dauphiné (9-16) et A Travers le Hageland (15), et à la veille du Tour de Wallonie (16-19). Ses organisateurs, RCS Sport, espéraient que la Classicissima se dispute le 22, une semaine avant le départ du Tour de France, mais le week-end des 22-23 août est réservé aux championnats nationaux, même si très peu d’entre eux auront lieu à cette date finalement. Ce qui risque, pour la majorité des coureurs de laisser un week-end libre.

Entre les Strade et la Lombardie, c’est Milan-Turin qui sera courue le mercredi 5 août. La semi-classique lombarde est la plus ancienne course d’un jour encore organisée puisqu’elle a été créée en 1876 !