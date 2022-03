Chez Ineos Grenadiers, il est habitué à évoluer dans l’ombre des stars Egan Bernal et Richard Carapaz. Reste que depuis que le peloton circule en terres flandriennes, on voit sa silhouette (1,74 m pour 65 kg) aux avant-postes. Que les routes soient semées de pavés ou qu’il faille emprunter des chemins de graviers, Jhonatan Narvaez trouve son bonheur là où les Sud-Américains ne se produisent, habituellement, que si on les y oblige. Cet Équatorien de 25 ans a hâte de découvrir le Tour des Flandres, dimanche prochain. Ce n’est pas sa chute à Gand-Wevelgem qui a altéré sa motivation. "Ce ne sont que quelques éraflures", sourit-il.