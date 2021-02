Remco Evenepoel et Wout van Aert devraient défendre les couleurs belges dans le contre-la-montre olympique cet été aux Jeux olympiques e Tokyo. C'est ce que le sélectionneur fédéral Sven Vanthourenhout a laissé entendre dans un entretien publié samedi sur le site de Belgian Cycling, la fédération belge de cyclisme.

"En théorie, la sélection de Remco Evenepoel a déjà été déterminée", déclare Sven Vanthourenhout. "S'il arrive à atteindre son niveau antérieur, bien entendu. Le deuxième candidat est Wout van Aert. Je suis bien conscient du fait que Victor Campenaerts veut aussi absolument participer aux Jeux Olympiques, mais il comprend bien qu'il s'agit ici d'une situation difficile. Victor connaît mon point de vue à ce sujet, et il reste en 'standby' au cas où il y aurait un problème avec Remco ou Wout. Ce n'est pas facile et je m'en rends bien compte. Je me sens un peu coupable. Il ne faut pas oublier ce que Victor Campenaerts a déjà signifié pour notre pays. J'espère qu'au futur, je pourrai encore souvent faire appel à son talent. Il reste un pion important au sein du fonctionnement de l'équipe nationale", ajoute le coach fédéral.

Sven Vanthourenhout a en outre indiqué qu'il avait une liste de onze coureurs pour la course en ligne des JO, qui devra être réduite à cinq noms.

"Pour le moment, 11 noms y figurent. J'ai déjà parlé avec les coureurs concernés", dit Sven Vanthourenhout. "Ils connaissent parfaitement la procédure de sélection. Dans un premier temps, le noyau sera réduit à huit coureurs, de sorte à aboutir à une sélection définitive de cinq coureurs moyennant une sélection très transparente. Les coureurs seront avertis à temps de leur participation".

Wout van Aert, 26 ans a décroché la médaille d'argent du contre-la-montre et des Mondiaux sur route l'an dernier à Imola.

Remco Evenepoel, 21 ans, avait été champion d'Europe et vice-champion du monde du contre-la-montre en 2019. Le coureur de Schepdael, écarté du peloton depuis sa grave chute au Tour de Lombardie le 15 août dernier, a repris l'entraînement ce mois-ci. IL devrait renouer avec la compétition en mai au Giro.

Victor Campenaerts, 29 ans, avait pour sa part décroché le bronze aux Mondiaux de contre-la-montre en 2018, année où il a aussi été sacré champion d'Europe. Il avait battu le record de l'heure (55,089 km) le 16 avril 2019.