L'Espagnol s'était confié sur ses rapports avec son équipier de l'époque, Lance Armstrong.

En 2009, l'ambiance entre Alberto Contador et Lance Armstrong, les deux leaders de la formation Astana sur le Tour de France était délétère. C'est ce qu'a raconté le double vainqueur de la Grande Boucle la semaine dernière, interrogé à ce sujet par le Youtubeur espagnol Valenti Sanjuan . Contador a raconté la sensation qu'il a éprouvée d'être toujours déstabilisé au sein même de sa propre équipe, notamment en voyant que l'un de ses équipiers favoris, Benjamin Noval, avait été écarté quelques jours à peine avant le début de la Grande Boucle, ou quand on lui a demandé de ne pas attaquer lors de la première étape de montagne alors qu'il accusait déjà du retard au classement général sur son équipier Armstrong suite à une bordure, perpétrée par... ses propres équipiers sous l'impulsion de l'Américain.

Johan Bruyneel, le directeur sportif des deux coureurs cette année-là, a tenu à réagir aux propos de Contador dans l'émission El Leñero diffusée sur internet. Notre compatriote a tout d'abord nié les différentes accusations de son ancien coureur mais a néanmoins reconnu qu'il avait vite compris que "le Tour 2009 allait être difficile émotionnellement parlant." Selon lui, toutes les décision prises cette année-là, l'ont été dans l'intérêt de l'équipe et pas pour avantager l'Américain par rapport à son cadet.

"Contador et Armstrong étaient tous les deux de grands champions. La différence, c'est qu'avec Armstrong, je possédais un lien personnel tandis que ma relation avec Contador n'était que professionnelle", a expliqué Bruyneel qui avait contribué aux sept victoires de l'Américain sur la Grande Boucle, avant que celui-ci ne soit déchu pour cause de dopage, "Mais Contador était notre atout et je l'ai dit à Armstrong. 'Nous verrons bien' m'avait-il répondu alors. Après trois ans d'inactivité, Lance était dans l'inconnue. En 2009, il n'était certainement pas à son meilleur niveau mais il a roulé de façon très intelligente. Sa troisième place, à 38 ans, reste une de ses plus belles performances."

Si l'ancien vainqueur d'étapes sur la Grande Boucle concède donc, sa proximité plus grande avec Armstrong par rapport à Contador, il nie avoir tout fait pour défavoriser celui-ci au profit du Texan, même lors de la bordure qui a coûté 41 secondes à l'Espagnol en début d'épreuve : "Je savais que Contador et Klöden s'étaient fait piéger, mais à l'avant, il n'y avait aucun coureur menaçant notre position au classement général. C'est pour cela que j'ai donné l'autorisation à Popovych, Zubeldia et Armstrong de continuer à rouler. Tous les directeurs sportifs auraient fait pareil."

Mais l'accusation qui ne passe pas pour Bruyneel, c'est que Contador ait prétendu devoir acheter son propre matériel peu avant le départ du Tour à Monaco : "Si Contador voit cela différemment, c'est qu'il est simplement paranoïaque. Comme si nous aurions fait quelque chose à son vélo. C'est complètement fou. Si Contador se méfiait à ce point de nous, il aurait dû nous le dire", a halluciné Bruyneel, "C'est vrai que je lui ai demandé de ne pas attaquer lors de la première étape de montagne, parce que je trouvais qu'il était encore trop tôt pour défendre le maillot jaune. Mais Contador a quand même attaqué et s'est mis hors-jeu au sein de sa propre équipe, ce qui l'a isolé. Je trouve cela dommage qu'il ait besoin de laver son linge sale en public. Je ne l'aurais jamais fait", a-t-il conclu.

Malgré tout, Alberto Contador a quand même remporté le Tour de France 2009, Lance Armstrong terminant à la troisième place avant d'être rayé du palmarès en 2012. Mais dès l'année suivante, leurs chemins se sont séparés. Armstrong embarquant Bruyneel avec lui dans sa nouvelle équipe, Team RadioShack, tandis que Contador est resté une année supplémentaire chez Astana.