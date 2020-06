L'ancien directeur sportif dénonce l'hypocrisie de l'UCI et des managers français.

Suspendu à vie de toute activité dans le monde du cyclisme, Johan Bruyneel n'en garde pas moins un avis tranché sur son passé. Interrogé par le magazine Humo, le Belge n'a pas hésité à régler ses comptes.

Revenu sur le devant de la scène suite au documentaire "Lance" diffusé sur ESPN il y a quelques semaines, Johan Bruyneel persiste et signe : "C'est très simple: tous les champions de l'histoire du cyclisme étaient les meilleurs de leur génération. Dans les années 90, tout le monde avait accès aux mêmes moyens: transfusions sanguines et EPO. Greg Lemond dit toujours: 'Je suis le seul vainqueur propre'. Grosse connerie ! Il a toujours roulé pour des équipes françaises qui étaient, à l'époque, les rois de la cortisone. On ne peut quand même pas s'imaginer qu'il n'ait rien pris ? Il a gagné contre Hinault et Fignon, qui a avoué avoir pris des trucs. Les vedettes qui se sont dopées, tu ne peux pas les battre sans toi-même prendre quelque chose. Mais: Lemond était le meilleur de sa génération, tout comme Hinault ,Anquetil, Merckx et Indurain. Et donc Lance aussi", estime le Belge.

Mais ce qui dérange le plus Johan Bruyneel, c'est l'hypocrisie qui règne au sein du peloton autour de Lance Armstrong et lui-même. Notamment de la part des managers français comme Vincent Lavenu ou Marc Madiot, qui selon le Belge n'étaient pas tout blanc durant leur carrière : "Je disputais ma première petite course internationale lors de ma seconde année professionnelle. Je m'accrochais, totalement épuisé, dans les voitures mais je faisais tout pour terminer la course. À l'époque, le contrôle antidopage se faisait via un tirage au sort qui était annoncé à la mi-course sur Radio Tour. À ce moment-là, Madiot s'est laissé glisser jusqu'à sa voiture, a entendu qu'il n'en faisait pas partie, a remonté sa manche et s'est enfoncé une aiguille dans le bras. Il est remonté à l'avant et n'a plus décroché de la tête du reste de la course. Cette image m'est restée en tête tout au long de ma vie. Et ce sont les mêmes personnes qui continuent de me juger moi et Lance. Ils ne cessent de me réprimander sur mon passé, mais ce qu'ils ont fait est censé être pardonné"

D'autant que, si lui a été suspendu à vie, d'autres grands dopés dans les années 90 peuvent toujours avoir une activité au sein du monde du cyclisme. Ce double discours, notamment de la part de l'UCI agace fortement l'ancien manager d'US Postal.

"Lance et moi sommes visiblement les grands responsables de tout ce qui a mal tourné dans le cyclisme. Cela me dérange quand je vois que Christian Prud'homme et le Président de l'UCI David Lappartient accueillent Bjarne Riis à bras ouvert (le vainqueur du Tour 1996 a avoué s'être dopé il y a quelques années mais vient de devenir le manager de l'équipe NTT, NdlR) 'Il mérite une seconde chance, les faits remontent à longtemps', avaient-ils dit. Mais c'est une bonne chose qu'il ait une seconde chance car il ne fera certainement pas les mêmes erreurs. Seulement, la situation de Bjarne est la même que la mienne. S'ils veulent ta tête, tu n'as pas l'ombre d'une chance", regrette Bruyneel qui a monté une société de consultance sportive.