Deux jours avant son 30e anniversaire, le 28 mai 1978, Johan De Muynck paradait sur la place du Dôme à Milan en vainqueur du 61e Tour d’Italie sous l’œil ému de Betty, son épouse. Quarante-trois ans plus tard, le citoyen de Waarschoot, petite commune du Meetjesland, près d’Eeklo, n’a toujours pas de successeur parmi les coureurs belges. Ni comme lauréat du Giro ni comme gagnant d’un des deux autres grands tours. À l’image de Michel Pollentier, qui le précéda de douze mois au palmarès de la course au maillot rose, Johan De Muynck a fait partie de la génération qui eut à défier un certain Eddy Merckx.