La chronique de Johan Museeuw.

1. Un duel de phénomènes

"Cela a été un bon Tour des Flandres. Il a longtemps été ouvert. Mais quand Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel l’ont décidé, ils l’ont… fermé. Ils ont clairement montré qu’ils étaient les plus forts. Ils avaient des bons coureurs dans les roues, mais ceux-ci n’ont pas pu les suivre. Wout Van Aert aurait sans doute été avec eux. À la fin, Mathieu et Tadej ont joué un peu au poker dans la dernière ligne droite. Mais même sans ce retour de van Baarle et de Madouas juste à la fin, je pense que Mathieu Van der Poel aurait gagné facilement ce sprint. Pogacar aurait dû l’emmener. Mais je pense qu’il n’était plus très sûr de lui. Il était resté un peu dans la roue de Mathieu dans les derniers kilomètres. Cela a été un super duel entre deux phénomènes."