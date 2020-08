Johan Museeuw sur l'absence de Froome et Thomas au Tour de France: "Ineos est à un tournant générationnel et stratégique" Cyclisme Quentin Finné © Belga

Notre consultant analyse la sélection du Team Ineos pour le Tour de France.



"Dave Brailsford et le staff du Team Sky n’ont jamais eu l’habitude de verser dans les sentiments et ont toujours posé leurs décisions de manière très rationnelle. Si on oublie le statut de quadruple vainqueur du Tour de France que peut avancer Chris Froome, sa non-sélection n’est pas surprenante au regard de son état de forme sur le dernier Critérium du Dauphiné."



(...)