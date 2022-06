Quand on s’appelle Johan Museeuw et qu’on se promène dans Middelkerke, il est difficile de passer inaperçu. Surtout quand on se balade à vélo, avec un maillot de la collection spéciale du Lion des Flandres, où les neuf lettres du mot "Flandrien" sont inscrites sur le torse. Mais l’ancien coureur, aujourd’hui âgé de 56 ans, est habitué à ce que sa présence suscite regards en coin et chuchotements. D’autant qu’il a conservé de sacrés restes, qui ont tenu la dent dure à notre condition physique de trentenaire, pourtant honorable.

"Tu roules beaucoup ?" nous demande le triple champion du monde au moment où on enfile notre maillot brandé La DH/Les Sports +. Il faut dire que les traces de bronzage sur les cuisses, ça trahit vite.

"Environ 10 000 kilomètres par an", répond-on poliment. Museeuw sourit et rétorque. "Pas mal. Moi j’en fais encore entre 20 000 et 25 000 sur une année. L’an passé, j’ai fait 23 000. Et hier, j’ai fait une sortie de cinq heures. Donc aujourd’hui, c’est récup hein."

(...)