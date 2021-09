Si l’on veut effectuer une reconnaissance instructive et pouvoir parcourir le circuit local de Louvain sans être trop gênés par le trafic et les pelotons d’étudiants qui sillonnent la ville, il n’y a pas d’autre choix que de se mettre en selle tôt : rendez-vous à 7 h dans les environs de la Grand-Place !"

Lorsque le jugement émane d’un ancien champion du monde, on se range rapidement à celui-ci. Pour mieux décrypter les spécificités du tracé très particulier de la course en ligne Elites de Mondial, notre consultant Johan Museeuw nous a invités à prendre son sillage lors d’une journée pleine d’enseignements. "Même si le dénivelé global (2 562 m) n’a rien de redoutable, beaucoup sous-estiment l’exigence d’un tracé usant et nerveux. Mais l’enseignement positif, c’est que, d’un bout à l’autre, il est parfait pour Wout van Aert…"