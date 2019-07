En novembre dernier, lorsqu’il avait présenté la philosophie qu’il souhaitait donner à une formation Soudal-Lotto dont il venait de prendre la tête, John Lelangue avait avancé une ligne directrice essentielle : l’offensive. "Celle-ci doit à nouveau constituer notre ADN", avait alors lancé le Bruxellois avant d’en appeler au tempérament de Thomas De Gendt au moment d’illustrer son propos par un exemple prémonitoire.

Samedi après midi, à l’ombre du stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, le manager général avait évidemment le sourire.

"Je le répète depuis le début de la semaine dans une forme de clin d’œil à l’un de nos partenaires : pour gagner, il faut oser jouer, s’amusait-il ainsi. Nous avions affirmé très clairement avant le Grand Départ de Bruxelles que nous ambitionnions une ou plusieurs victoires d’étape. Nous sommes passés tout près en plusieurs occasions puisque Caleb Ewan a terminé sur le podium des trois étapes conclues par un sprint mais jamais sur la plus haute marche. Nous avons toujours été acteur et animateur de cette première semaine du Tour et sommes évidemment ravis que cela se matérialise maintenant par une si belle victoire !"

L’équipe belge n’est cependant pas encore repue. "Il reste encore plein de belles choses à réaliser sur la suite de cette Grande Boucle, poursuivait John Lelangue. Je pense aux étapes de sprint où nous continuerons d’œuvrer pour Caleb mais pas seulement. Tiesj Benoot aura encore certaines opportunités à saisir. Nous avons encore de l’ambition et notre Tour n’est pas terminé au soir de ce succès."