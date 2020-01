Le manager général de Lotto-Soudal veut éviter certaines dérives.

John Lelangue est un homme à poigne. Et le manager général de Lotto-Soudal (depuis fin 2018) a décidé d’imposer une interdiction totale d'alcool à tous les coureurs et au personnel de l’équipe qu'il dirige lors des camps d'entraînement ou les courses. John Lelangue a par contre nié que le renvoi de Kevin De Weert, le responsable de la performance, lors de la Vuelta 2019 à la suite d’une soirée trop arrosée, était à l’origine de cette décision.



"Cela n'a absolument rien à voir avec cet incident. Nous avions déjà un code de conduite. Je l'ai maintenant un peu ajusté pour des raisons de sécurité. Presque chaque membre du personnel doit conduire une voiture à certains moments de la journée, il semble donc judicieux d'interdire l'alcool. De plus, chaque membre du personnel porte des vêtements de l'équipe avec nos sponsors pendant les courses. Nous sommes tous des ambassadeurs de Lotto-Soudal", a indiqué le Belge de 49 ans au Nieuwsblad. Cette mesure qui "s’applique également dans de nombreuses entreprises" pourra néanmoins être contournée à l’occasion des victoires, des anniversaires et autres événements spéciaux.