Officialisé en début de semaine par l’Union européenne de cyclisme, l’Euro sur route de Plouay sera très probablement boudé par la plupart des coureurs engagés sur le prochain Tour de France en raison de son positionnement dans le calendrier, trois jours avant le départ de la Grande Boucle à Nice pour l’épreuve en ligne

Si la formation Jumbo-Visma a déjà laissé entendre qu’elle ne libérerait pas Wout Van Aert pour le rendez-vous continental, l’équipe Lotto-Soudal en fera très probablement de même avec ses coureurs.

“Philippe Gilbert au départ de l’Euro ? Je ne vois pas bien comment cela serait possible, et cela pour plusieurs raisons, nous soufflait jeudi John Lelangue, le manager général de la formation belge. La première tient au risque inhérent à la participation à une épreuve trois jours avant le coup d’envoi du Tour. La seconde relève d’une logique sportive : les premières étapes de la Grande Boucle seront terriblement exigeantes et le programme de Philippe doit l’emmener jusqu’à Paris-Roubaix… le 25 octobre. La troisième raison appartient au contexte Covid-19 particulier avec lequel nous composons. Au sein de l’équipe, nous avons mis en place depuis plusieurs semaines déjà un système de bulles visant à minimiser la mise en contact de nos coureurs avec des individus extérieurs à celles-ci. Ce n’est pas pour ‘casser’ ce travail à quelques jours du Tour… Et le dernier argument tient en une question logistique : il faudrait obliger les coureurs à sauter dans un avion au soir de la course pour parcourir plus de 1 000 km qui séparent Plouay de Nice alors que nous avons prévu d’arriver sur la Côte d’Azur dès le mardi soir… Ma réflexion vaut pour Philippe, mais aussi pour les autres coureurs appartenant à notre sélection pour le Tour (parmi lesquels les Belges Wellens, De Gendt, De Buyst et Crass).”