Il n’y a eu qu’une seule victoire belge au Tour des Flandres féminin. Avec celui de Grace Verbeke, conquis en 2010. Jolien D’Hoore s’y est classée une fois deuxième, en 2015. Mais après sa victoire de dimanche à Gand-Wevelgem, elle rêve de s’imposer au Ronde des dames, dimanche. Elle sera associée au sein de son équipe à Anna van der Breggen, mais aussi à Amy Pieters. La championne de Belgique Lotte Kopecky y vise aussi un résultat de premier plan. L’Italienne Marta Bastianelli, la tenante du titre, ne sera pas présente au départ. Son équipe Alé BTC Ljubljana (comme Chevalmeire, équipe Paule Ka et Astana) a déclaré forfait à cause de cas positifs au coronavirus. Le départ sera donné dimanche à 13 h 45 pour 135,6 km de course, soit 25 de moins qu’en 2019.