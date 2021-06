Comme la Belgique, la France vit à l’heure de l’Euro mais en Bretagne, bien sûr, on attend aussi avec impatience le Grand Départ du Tour ce samedi, à Brest. À quelques heures du troisième match des Bleus qu’il comptait suivre un peu, car le ballon rond ne le passionne pas outre mesure, Julian Alaphilippe et son équipe, Deceuninck-Quick Step, ont lancé la série des conférences de presse d’avant-Tour de France.

"J’aborde ce moment, toujours important et spécial dans la saison, avec impatience, envie et motivation", dit le récent papa du petit Nino. "Je suis très heureux d’être au départ de mon cinquième Tour. Je suis également très content de profiter de l’équipe que nous avons et aussi de savourer le retour du public au bord des routes. Avec mon maillot de champion du monde sur le dos, cela va être très particulier."

Surtout dans la région de France la plus passionnée par le cyclisme.

"Personnellement, j’ai d’excellents souvenirs de vélo en Bretagne", assure le porteur du maillot arc-en-ciel. "J’ai beaucoup couru dans la région à mes débuts, quand j’évoluais dans l’équipe de l’Armée de terre. C’est ici que j’ai fait mes premières courses en élites. Il y a de nombreuses épreuves de Coupe de France dans la région et le public y est connaisseur et enthousiaste. Ce Grand Départ va être un grand moment et je pense surtout que les coureurs bretons vont bien en profiter."