23 ans après, la France a trouvé un successeur à Laurent Brochard, champion du monde en 1997 à San Sebastian en la personne de Julian Alaphilippe. Le maillot arc-en-ciel s'était refusé au puncheur français qui était souvent passé tout près ces dernières années mais a également connu quelques grandes déceptions alors qu'il avait la pancarte de favori sur les épaules.

Paradoxalement, c'est l'année où on l'attend le moins et lors de laquelle et il est le moins cité parmi les favoris qu'Alaphilippe a conquis la tunique arc-en-ciel pour sa cinquième participation au Mondial.

