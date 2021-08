Julian Alaphilippe poursuit la préparation qui doit le mener à la défense de son titre mondial le 26 septembre prochain, à Louvain.

Après une rentrée plutôt convaincante à Overijse (il a terminé treizième il y a deux jours sur la Course du Raisin) et avant le Tour de Grande-Bretagne (du 5 au 12 septembre), le puncheur français va prendre la direction ce dimanche de Plouay. Avec un plaisir non dissimulé.