Après une semaine de reprise intense avec les Tours de Valence, d’Arabie saoudite et le front français composé du Grand Prix de la Marseillaise et de l’Étoile de Bessèges, la saison va vivre un deuxième épisode chargé cette semaine. Avec, ce jeudi, le Tour d’Oman, celui d’Antalya mais aussi celui de la Provence qui vont débuter. La course française sera le théâtre de la reprise du champion du monde, Julian Alaphilippe. Qui a affiché une belle envie de retrouver le peloton, ce mercredi, dans une visio-conférence de presse.

"La semaine passée, on était tous contents de retrouver du cyclisme à la télévision, explique-t-il. Cela m’a fait plaisir de voir les copains rouler. Et j’étais bien évidemment heureux de suivre les bons débuts de notre formation, avec nos victoires (NdlR : deux victoires d’étapes pour Fabio Jakobsen et une pour Remco Evenepoel sur le Tour de Valence). Je suis impatient de moi aussi reprendre."