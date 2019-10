Julian Alaphilippe ne disputera finalement pas Milan-Turin, ce mercredi et le Tour de Lombardie, ce samedi. Initialement prévu sur les deux épreuves italiennes, le coureur de Deceuninck-Quick Step met un terme à sa saison avec effet immédiat.

Après un printemps couronné de succès, avec notamment ses victoires sur la Flèche Wallonne et Milan-Sanremo, Alaphilippe a fourni énormément d'efforts sur le Tour de France au mois de juillet dernier. S'il a pu rêver du maillot jaune jusqu'à deux jours de l'arrivée sur les Champs Élysées, le Français a dû sérieusement puiser dans ses réserves.

C'est pourquoi Alaphilippe n'a pas semblé très tranchant lors de ses dernières sorties au Canada et lors des Championnats du monde au Yorkshire. Dans un communiqué publié sur le site de son équipe Deceuninck-Quick Step, Alaphilippe explique " débuter sa récupération de fin de saison dans le but d'être dans la meilleure forme possible dès le début de la prochaine saison."