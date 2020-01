"Salut, ça va ? Bonne année et meilleurs vœux !"

Quatorze jours en jaune sur la plus grande course du monde, une victoire sur Milan-Sanremo et onze autres succès conquis dans une année 2019 ponctuée par un Vélo d’or mondial (l’équivalent du Ballon d’or pour les cyclistes) n’ont en rien changé Julian Alaphilippe. Le regard reste allumé de la même joie de vivre et la poignée de main traduit une sincérité intacte. Engagé dans l’ultime stage de préparation d’une saison 2020 qu’il ouvrira sur le Tour de San Juan (du 26 janvier au 2 février), le Français a pris le temps de préfacer une année qui sera marquée par sa découverte du Tour des Flandres. Entretien.

Julian, la saison écoulée vous a fait entrer dans une nouvelle dimension. Comment avez-vous géré la trêve hivernale ?

(...)