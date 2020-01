Dans les salons du bar lounge posé au 29e étage de l’hôtel Suitopia de Calpe, Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel étaient les deux coureurs les plus demandés vendredi dernier par la septantaine de journalistes internationaux présents sur la Costa Blanca pour la présentation de l’équipe Deceuninck-Quick Step. Têtes de gondole des troupes de Lefevere, l’Auvergnat et le Brabançon cohabiteront cette année sur les classiques ardennaises, où le champion d’Europe de chrono fera ses débuts en avril prochain. Double vainqueur sortant de la Flèche wallonne et second de la Doyenne en 2015, le Français voit un peu trouble au moment de discerner dans sa boule de cristal ce que l’on est en droit d’attendre de son équipier sur le diptyque wallon.

(...)