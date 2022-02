Omniprésent. Julian Alaphilippe n’a pas changé. Il est toujours aussi virevoltant sur le vélo, toujours aussi volontaire dans le peloton et jamais avare d’efforts. Il n’a pas non plus perdu son énorme envie de victoire. Après s’être bien relancé pour sa reprise en terminant sixième du prologue du Tour de la Provence et après avoir déjà flirté avec la victoire vendredi, en se classant troisième au bout d’une étape marquée par les bordures de la Camargue, le Français a fait une place de mieux, ce samedi, échouant dans la roue de Bryan Coquard, tout en se rapprochant à deux petites secondes du maillot de leader de Filippo Ganna.

"Je ne suis pas déçu de ne pas avoir gagné", a-t-il déclaré dans l’espace interview. "Ce final était vraiment très rapide, très nerveux. J’avais fait juste un effort un peu violent dans la dernière ascension, à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée. Et je pense que je n’ai jamais récupéré de cet effort. J’étais donc déjà content d’être bien placé dans les derniers kilomètres ! On savait que Bryan Coquard était un favori sur cette arrivée et il a parfaitement lancé son sprint. Il mérite sa victoire. Je suis content de mon résultat. Je suis fortement encouragé, cela fait chaud au cœur. Je sais qu’on aimerait me voir gagner tout le temps, tous les jours, mais je suis en reprise. J’ai raté une semaine d’entraînement dans ma préparation, et je le sens, mais cela aurait pu être pire."