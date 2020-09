Julian Alaphilippe a réussi la course parfaite pour conquérir sa plus belle victoire.

Sur le podium, où il venait de monter le maillot arc-en-ciel sur le dos et la médaille d’or au cou, tandis que retentissait La Marseillaise, Julian Alaphilippe n’a pu contenir des larmes qu’il avait déjà versées peu après sa victoire.

Alaphilippe est le neuvième Français à remporter le titre mondial et personne ne pourra dire qu’il a volé ce succès. Ce qu’il n’avait pu réussir les deux années précédentes, alors qu’il s’était hissé au premier rang mondial et dominait les épreuves d’un jour comme personne, Alaphilippe y est parvenu cette fois en devançant Wout Van Aert, celui qui est sans doute le meilleur coureur du moment et avait été son bourreau à Milan-Sanremo.