Au départ d’Anvers, le tenant du titre n’était pas le favori à sa propre succession. Et même s’il était présenté comme l’un des principaux prétendants, il n’était pas considéré comme le plus dangereux rival de Wout Van Aert.

Une histoire à écrire

Les statistiques ne jouaient clairement pas en la faveur de Julian Alaphilippe. En effet, jamais un Français n’était parvenu à gagner deux championnats du monde et donc, évidemment, à conserver son titre. Louison Bobet, André Darrigade et Bernard Hinault s’étaient approchés des deux maillots arc-en-ciel, voire du doublé. Le Breton, titré en 1954, avait dû se contenter de l’argent en 1957 et 1958. Le sprinteur landais, doyen des champions du monde encore en vie et présent à Louvain ce dimanche, était monté trois années de suite sur le podium, avec le bronze en 1958, l’or en 1959 et l’argent en 1960. Le "Blair eau" fut aussi très proche du doublé en 1981, seulement battu au sprint par Freddy Maertens et Giuseppe Saronni, un an après sa démonstration de Sallanches.