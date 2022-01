Wout Van Aert débutera sa saison de route sur le Nieuwsblad, le 26 février prochain. C'est ce qu'il ressort du "media day" de son équipe, actuellement en stage à Calpe.



Après la course d'ouverture belge, Van Aert visera Paris-Nice, laissant de côté les Strade Bianche et Tirreno-Adriatico, dont il avait pris la deuxième place finale l'an dernier derrière Tadej Pogacar. C'est la première fois que Van Aert disputera "la course au soleil". Elle lui permettra de monter en puissance en vue de son objectif majeur de la saison: "Remporter un Monument". Milan-Sanremo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix sont forcément dans sa ligne de mire.



Plus tard dans la saison, Van Aert visera le Tour de France où son équipe affichera de nouveau de grandes ambitions avec Roglic, Vingegaard, Kruijswijk, Kuss ou encore Dennis. Reste à savoir si le Belge aura le loisir de cibler le maillot vert où s'il se contentera de glaner une ou l'autre étape, entre deux services rendus à ses équipiers.



Nouvel arrivant chez Jumbo-Visma, Tiesj Benoot disputera bel et bien les Strade Bianche et Tirreno-Adriatico.







Jumbo-Visma veut faire encore mieux en 2022 :"Nous devons clairement viser une des courses phares"



Jumbo-Visma a remporté 44 victoires l'année dernière en ce compris le titre olympique du Slovène Primoz Roglic. Parmi les temps forts, on retiendra la victoire finale de Roglic au Tour d'Espagne, quatre victoires d'étapes au Tour de France, dont trois signées par Wout van Aert, la deuxième place de Jonas Vingegaard dans cette Grande Boucle, l'Amstel Gold Race (van Aert), Gand-Wevelgem (van Aert) et le Tour du Pays basque (Roglic). Jumbo-Visma compte faire aussi bien en 2022 et lorgne encore la victoire finale sur le Tour.

Les deux précédentes éditions n'ont pas été concluantes. En 2020, Tadej Pogacar était arrivé plus rapidement à La Planche des Belles Filles lors du contre-la-montre et, l'an dernier, Roglic avait effectué une lourde chute dans les premiers jours de l'épreuve, le contraignant à abandonner peu après.

Roglic sera à nouveau prétendant à la victoire finale alors que Wout van Aert concourra ouvertement pour le maillot vert. "Je suis fier de l'année écoulée", a commenté depuis Tignes le manager de l'équipe, Richard Plugge, absent mardi à Alicante pour être cas-contact. "Je retiendrai surtout la façon dont nous nous sommes relevés d'un début de Tour de France compliqué. Nous avons affiché une grosse combativité, ce qui nous a permis de signer notre meilleur Tour. J'envisage donc 2022 avec beaucoup de confiance. Cette équipe progresse chaque année."

La formation a vu le grimpeur George Bennett s'en aller alors que Tony Martin a mis fin à sa carrière. Dylan Groenewegen entendait à nouveau avoir sa chance au Tour de France et a choisi de le faire sous d'autres couleurs. Huit nouveaux coureurs sont arrivés dont des jeunes de l'équipe espoir, comme Tiesj Benoot, Tosh Van Der Sande, Christophe Laporte et Rohan Dennis. "On vise le long terme avec ces arrivées", explique le dirigeant Merijn Zeeman lors de la présentation officielle du noyau. "C'était une fort belle saison, mais ça peut toujours être mieux", a-t-il ajouté. "Si je regarde les classiques par exemple, nous devons clairement viser une des courses phares. Et l'équipe s'est renforcée en ce sens.

Mais cela va dépendre de la manière dont nous pouvons encore mieux entourer Wout (van Aert) dans ces courses. Comment pouvons-nous le faire sur le plan alimentaire, tactique et de l'entraînement, afin qu'il soit encore plus fort dans les 90 dernières minutes de la course? Pour le Tour, nous visons la victoire finale, comme ces dernières années. Cette équipe veut remporter le Tour un jour."