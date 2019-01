Bob Jungels aime le Tour d’Italie et le Giro le lui rend bien. En deux participations à la course au maillot rose, le Luxembourgeois s’est classé par deux fois dans le top 10, maillot blanc du meilleur jeune à la clé avec en prime une victoire d’étape à Bergame en 2017.

"J’adore le Giro, c’est une belle et difficile course qui vous oblige toujours à dépasser vos limites et j’adore les fans qui nous encouragent et nous réservent un accueil aussi chaleureux à chaque fois, ce qui en fait une expérience inoubliable et bouleversante. C’est pourquoi j’ai hâte de revenir là-bas en mai avec le Wolfpack (NdlR : surnom donné à l’effectif de l’équipe Deceuninck - Quick-Step), de découvrir de nouvelles villes et de nouvelles ascensions et, espérons-le, d’enrichir mon palmarès", a déclaré le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2018 sur le site de son équipe.

Alors que ses expériences sur le Tour de France ou la Vuelta se sont révélées plus mitigées, il apparaissait donc logique que Bob Jungels désire retourner sur le Giro. D’autant que le Tour d’Italie 2019 proposera plus de kilomètres de contre-la-montre que ses pendants français et espagnol. Une aubaine pour le rouleur luxembourgeois. "C’est un parcours assez intéressant, en particulier pour ceux qui sont forts dans le contre-la-mon tre", a avoué Bob Jungels.

Le coureur Deceuninck - Quick-Step désire également retrouver un peu de folie après avoir goûté en 2018 au Tour de France, course fermée par excellence. "L’atout majeur du Giro est que ce n’est pas une course aussi contrôlée que le Tour et cela me convient. D’autant que le parcours est ouvert, avec des ascensions difficiles comme le Gavia et le Mortirolo, mais aussi près de 60 kilomètres de contre-la-montre", a détaillé le multiple champion du Luxembourg.

Bob Jungels a donc opté pour le choix de la raison en se focalisant sur le Giro. Mais cette décision est loin d’être une solution de facilité. Car en présence, entre autres, de Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Simon Yates, Alejandro Valverde, Fabio Aru, Mikel Landa et Egan Bernal au départ de Bologne, les places dans le top 10 vont valoir très cher. Les 58 kilomètres de contre-la-montre individuel ne seront donc pas de trop pour Bob Jungels s’il espère poursuivre son histoire d’amour avec le Giro.