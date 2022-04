Il a toujours des paillettes dans les yeux et des images inoubliables dans la tête. Remco Evenepoel gardera un souvenir impérissable de sa victoire dans Liège-Bastogne-Liège. Ce dimanche, il a transformé l’un de ses plus grands rêves en réalité. Ce succès, reflet de son tempérament offensif, a pris forme, avant tout, parce que le Brabançon avait des jambes de feu. La façon dont il gicla dans la fin de la Redoute a impressionné et l’intéressé a raison quand il dit qu’il lâcha "une bombe" à ce moment-là.