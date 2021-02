Le Néerlandais de 35 ans abandonne son idée de s'attaquer au record de l'heure. Cette décision a été annoncée par le chef de projet Albert de Jong sur le site web de "Project 56,000", l'organisation à l'origine de la tentative de record du monde. "Nous avons essayé de poursuivre la tentative de record le plus longtemps possible", a raconté De Jong. "Mais en raison de la situation actuelle avec le Covid-19, il n'est pas réaliste de poursuivre la tentative de record de l'heure."

Jusqu'en mars 2020 et le début du premier confinement, Kai Reus a pu s'entraîner correctement, mais après cela, les courses et l'entraînement sur piste ont cessé.

"A partir d'octobre, nous avons mis en place un nouveau programme d'entraînement sur la piste pour préparer Kai à une tentative en 2021," a déclaré De Jong. "En raison du deuxième confinement, l'entraînement sur piste a de nouveau été annulé et la tentative est devenue de plus en plus inaccessible", a déclaré le chef de projet.

Victor Campenaerts a établi le record du monde de l'heure avec 55,089 km le 16 avril 2019 à Aguascalientes, au Mexique.