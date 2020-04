Un an jour pour jour après le record de l'heure établi par Victor Campenaerts à Aguascalientes, au Mexique, Kai Reus a affiché, sur Sporza, son intention de s'attaquer à ce record du monde.

Le Néerlandais de 35 ans a mis un terme à sa carrière en 2016. "En principe, la tentative aura lieu en avril de l'année prochaine", a déclaré Reus.

"Je voulais effectuer cette tentive en août prochain, mais le projet doit être repris à zéro", a expliqué Reus. "Je ne me trouve pas dans une équipe existante. En principe, nous nous attaquerons en avril de l'année prochaine au record de Victor Campenaerts." "Ce qui me pousse à faire cette tentative? La passion je pense", a poursuivi Reus. "Le cyclisme signifie beaucoup pour moi. Cela me donne la chair de poule. Je suis bien plus que ce qui s'est passé en 2007. Je n'ai jamais pu montrer ce que je valais après cette chute". Reus a été gravement blessé lors d'un entraînement en 2007 et a été maintenu dans un coma artificiel pendant onze jours.

"J'ai un sac à dos rempli de malheurs. Mais j'aime ce sport et je l'aimerai toujours. Ai-je envie de faire à nouveau mes preuves ? Non, vraiment pas. Ce n'est pas pour dire: je suis ici et voici ce que je peux faire. C'est purement parce que j'y crois et parce que j'aime ce sport." Pour battre le record du monde de l'heure, Reus devra dépasser les 55,089 km parcourus par Campenaerts. "Le record de Victor est fort, mais il peut être encore plus fort. Victor le sait. Les records sont faits pour être battus. Je ferai tout pour cela. Si je n'y arrive pas, le record sera quand même battu à court terme. Je pense surtout à Rohan Dennis." "Je suis aussi parti quelques mois en Namibie", a ajouté Reus. "Là, j'ai effectué quelques boucles d'entraînement avec Victor. C'était marrant. Victor ne m'a pas dit quel était son secret, mais c'était amusant."