"Si je voulais gagner, je devais partir tout seul", a résumé Asgreen dans l'interview flash d'après-course. Asgreen a attaqué une première fois à 67 km de l'arrivée, restant seul devant une partie de la course. Rejoint par un groupe comprenant notamment Mathieu van der Poel et Greg Van Avermaet, il a placé une accélération décisive à 5 km de la ligne. "Il y avait un peu de vent de côté quand j'ai attaqué", a raconté Asgreen. "Après l'effort que j'avais fait aujourd'hui, je savais que je n'aurais aucune chance dans le dernier kilomètre. Si je voulais gagner, je devais partir tout seul."

Asgreen a profité d'un îlot de circulation pour lâcher ses compagnons d'échappée. "Je ne sais pas si je les ai surpris, mais cet îlot m'a permis de créer un trou avant qu'ils puissent réagir. C'était une journée difficile, tout le monde était à la limite. Je me sentais bien aujourd'hui, comme je me sentais bien ces dernières semaines. Partir en solo pour cette longue distance n'était pas le plan, mais une fois que tu y es, tu fais de ton mieux."

Dans le final, le Danois a profité du travail de ses équipiers Florian Sénéchal, finalement deuxième, et Zdenek Stybar qui ont neutralisé toutes les tentatives de contre-attaque. "Tout le monde était fort dans l'équipe", a poursuivi Asgreen. "J'entendais dans l'oreillette les autres m'encourager. J'entendais qu'ils arrêtaient les autres gars. C'était la situation parfaite. Je n'aurais pas réussi un solo comme celui-là sans mes équipiers."

Mathieu van der Poel a dû se contenter de la 3e place: "La meilleure possible aujourd'hui"

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a dû laisser le Français Florian Sénéchal le dépasser dans le sprint pour la 2e place vendredi à l'E3 d'Harelbeke. Le champion des Pays-Bas, ainsi que Wout van Aert et d'autres, ont lancé une contre-attaque sur Kasper Asgreen après que le Danois ait attaqué sur le Boigneberg. Dans la finale, Mathieu van der Poel a été contré par l'équipe Deceuninck-Quick Step lors de la deuxième attaque d'Asgreen. "Une place sur le podium était l'objectif le plus élevé aujourd'hui. Je peux dire que l'homme le plus fort de la course a réussi aujourd'hui. Il a d'abord attaqué sur le Boigneberg et lorsqu'il a été repris, à 12 kilomètres de l'arrivée, il a accéléré à nouveau dans le final. Si vous pouvez faire tout cela, alors vous êtes vraiment bon", a admis Mathieu van der Poel.

"Personne ne s'attendait à ce qu'Asgreen reparte à cinq kilomètres de l'arrivée. Même s'il a montré l'année dernière à Kuurne-Bruxelles-Kuurne qu'il peut rouler seul devant. Bien sûr, il pouvait s'appuyer sur une équipe forte, mais c'est aussi leur mérite. Avec Wout van Aert, j'avais déjà fait beaucoup de travail. J'étais donc un peu cuit. Sur le Taaienberg, je me suis laissé glisser un peu trop loin. Puis les gars de Deceuninck-Quick.Step ont commencé à faire la course. J'ai dû faire un gros effort. Dans la contre-attaque sur Kasper Asgreen, nous n'avons pas eu beaucoup de soutien. Nous étions donc toujours bloqués à une demi-minute", rapporte Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel a déclaré avant l'E3 qu'il était fatigué après ses courses italiennes. "Je ne suis pas rentré frais de Milan-Sanremo. Ce n'est que lorsque vous sortez d'une série de courses que vous réalisez à quel point tout cela est difficile. J'étais bien aujourd'hui, mais pas super. Gand-Wevelgem de dimanche prochain n'est pas pour moi. Je serai présent à A Travers la Flandre, puis à l'important Tour des Flandres qui suivra", a -t-il ajouté.