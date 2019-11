Les Belges Kenny De Ketele et Robbe Ghys ont remporté dimanche la 79e édition des Six Jours de Gand de cyclisme sur piste. Avec 301 points au compteur, ils ont devancé Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande (296) ainsi que les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt (212).

Roger Kluge et Theo Reinhardt ont pourtant entamé la Madison, dernière épreuve du traditionnel rendez-vous gantois, avec un tour d'avance sur le reste de leurs concurrents. Mais les Allemands ont vu les deux duos belges Van der Sande/De Buyst et De Ketele/Ghys refaire leur retard. Trois paires étaient donc dans le même tour à l'entame du final.

Les deux binômes belges n'étaient séparés que d'un petit point avant le dernier sprint. Plus véloce que De Buyst, De Ketele a permis à son équipe de s'imposer.

Les deux cyclistes de l'équipe Sport Vlaanderen - Baloise succèdent au palmarès à Iljo Keisse et l'Italien Elia Viviani. C'est la quatrième fois que De Ketele remporte les Six Jours de Gand après des succès en 2011 (avec Roberto Barko), 2014 (avec Jasper De Buyst) et 2017 (avec Moreno De Pauw).

Iljo Keisse, chouchou du public local et lauréat à sept reprises au Kuipke, a terminé à un tour du podium en compagnie de son équipier britannique Mark Cavendish (268 points). Les Néerlandais Jan-Willem van Schip et Yoeri Havik complètent le top 5 avec 299 points, à deux tours.