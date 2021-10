Le Flandrien de 36 ans, qui dispute son dernier grand championnat dans le Nord de la France, a obtenu 84 points et n'a été devancé que par le Français Benjamin Thomas (94 points). Thomas avait déjà remporté le titre européen au début de ce mois. Le Néerlandais Vincent Hoppezak a remporté le bronze (35 points). C'est la troisième médaille pour la délégation belge à Roubaix. Jeudi, Tuur Dens (scratch) et Lotte Kopecky (élimination) ont également remporté des médailles d'argent.

Pour le très expérimenté De Ketele, il s'agit de sa septième médaille aux championnats du monde. Dans la course aux points, une épreuve non olympique, il a déjà remporté l'argent à Hong Kong (2017) et le bronze à Melbourne (2012) et à Londres (2016). Dans le Madison, il a déjà remporté l'or à Melbourne (2012) et le bronze à Hong Kong (2017) et à Pruszkow (2019).

De Ketele conclura son championnat du monde dimanche dans le Madison, aux côtés de Robbe Ghys. Les deux hommes ont pris la 4e place dans cette épreuve aux derniers JO de Tokyo. Après les Championnats du monde, De Ketele, qui avait déjà fini 4e des JO Londres en 2012 avec Iljo Keissedans le Madison, participera à deux épreuves de Six Jours, à Gand et à Rotterdam. Après quoi, il mettra un terme à sa carrière.