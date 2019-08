Que s'est-il bien passé entre Kevin De Weert et le reste du staff Lotto-Soudal ? L'ancien coureur, qui occupait le poste de responsable des performances de l'équipe belge, a tout simplement été suspendu et même évincé du Tour d'Espagne.





Contacté par Sporza, le Belge de 37 ans "reconnaît un incident", mais sans en dire davantage sur les circonstances qui ont poussé son employeur à prendre cette décision juste avant le départ de la Vuelta. " Ce n'était vraiment pas malin de ma part", explique-t-il. "C'est le résultat de mois de frustration, car je ne sentais plus le bienvenu au sein de l'équipe", ajoute-t-il, précisant qu'il s'était excusé auprès des coureurs et du personnel. "J'ai tendu le bâton pour me faire battre aux dirigeants."





Que va-t-il désormais advenir de De Weert ? Pour le moment, aucune décision définitive n'a été prise. Les deux parties ont rendez-vous mercredi prochain pour discuter de tout cela. Mais toujours selon nos confrères néerlandophones, De Weert devrait démissionner de ses fonctions. "Ce ne serait pas logique de continuer dans de telles conditions", conclut-il.