La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe dans le petit monde du cyclisme: Lotto Soudal a suspendu son directeur sportif pour une durée indéterminée après un incident à la veille du départ de la Vuelta. Après coup, il s'avère que l'ancien sélectionneur national était rentré un peu trop alcoolisé à l'hôtel des coureurs après avoir passé une partie de la nuit dans un bar.





Deux semaines plus tard, Kevin De Weert va reprendre sa place au sein de la formation belge comme l'a expliqué John Lelangue dans les colonnes du Nieuwsblad. Après un rendez-vous entre les deux hommes, la suspension de De Weert a été levée et celui-ci va accompagner les deux rouleurs de l'équipe belge, Victor Campenaerts et Brent Van Moer au Yorkshire pour préparer les championnats du monde du contre-la-montre.





Par contre, De Weert, qui avait également accompagné Campenaerts au Mexique lors de sa tentative réussie pour battre le record du monde de l'heure, ne devrait plus opérer en tant que directeur sportif mais uniquement comme Performance Manager, la fonction initiale pour laquelle il avait été embauché l'an dernier.