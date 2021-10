Le gravel est à la mode. Il attire de plus en plus d’adeptes avec ces nouveaux vélos, entre les machines de routes et les mountain-bike. L’ancien coureur Filippo Pozatto a créé un événement, vendredi, avec une épreuve à Veneto : la Serenissima Gravel. "Ce n’était pas une épreuve UCI, mais de nombreuses équipes pros ont répondu favorablement à cette première, dans cette magnifique région", commente Kevin Van Melsen, qui s’y est classé cinquième. "Nous étions quatre par équipes. Pour Intermarché-Wanty Gobert, nous misions sur Riccardo Minali, comme Taco van der Hoorn n’était pas dans un grand jour. Avec Boy Van Poppel, nous avons contrôlé."