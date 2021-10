Lotte Kopecky avait déjà réussi ses Mondiaux en remportant deux médailles d’argent lors des épreuves de l’omnium et de l’élimination. Et ce dimanche, l’Anversoise a donné encore plus d’épaisseur à son épopée roubaisienne en ajoutant l’or de la course aux points à sa collection. "J’ai encore tout donné. Je lisais très bien la course. Je savais quand partir et quand faire défiler les points. Quand on devient championne du monde, tout se met en place et c’était certainement le cas ce dimanche", a confié la Belge de 25 ans.

Ce deuxième titre mondial, après la course à l’Américaine à Hong-Kong en 2017, permet à Lotte Kopecky de se consoler après une campagne tokyoïte très en deçà de ses attentes. "Les Jeux olympiques ne se sont pas déroulés comme je m’y attendais, mais ce maillot arc-en-ciel compense beaucoup. Et maintenant les vacances, enfin !", s’est réjouie l’Anversoise.

Dans la foulée de Lotte Kopecky, c’est toute la délégation belge qui a formidablement conclu ces championnats du monde. Kenny De Ketele et Robbe Ghys ont en effet ramené le bronze de la course à l’Américaine. Les Belges terminent ainsi leur campagne roubaisienne avec six médailles, un bilan plus qu’honorable.