Dans une dizaine d’années, quand on regardera le palmarès du Grand Prix de l’Escaut, la première pensée en regardant la ligne de l’édition 2022 sera qu’elle s’est terminée au sprint, comme la plupart du temps, avec la victoire d’Alexander Kristoff devant Danny Van Poppel. Mais un coup d’œil plus en profondeur permettra de se rendre compte de la rudesse de cette épreuve, avec 30 coureurs, seulement, à l’arrivée. Le vent a fait des dégâts, avec un peloton éclaté dans les bordures de la première partie de la course.



