C’est ce que l’on appelle un hat-trick parfait ! Vainqueur, en un peu plus d’une semaine de la Marcel Kint Classic, de la Flèche de Heist et du Tour du Limbourg, Arnaud De Lie a exploité à merveille sa pointe de vitesse pour s’imposer au sprint lors de ses trois dernières courses.

Ce samedi, sur À Travers le Hageland, le coureur de chez Lotto-Soudal repassera en mode classique pour une course que beaucoup ont déjà rebaptisée en "Strade Bianche brabançonne" en raison des chemins non goudronnés et des sentiers forestiers empruntés par l’épreuve qui se conclut sur les contreforts de la Citadelle de Diest. Un terrain qui colle, lui aussi, aux qualités du Taureau de Lescheret.



(...)