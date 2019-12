Au lendemain du Circuit Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne prolonge traditionnellement le week-end d'ouverture de la saison cycliste en Belgique.

Il en sera encore de même l'an prochain, avec une 72e édition de la semi-classique flandrienne disputée le dimanche 1er mars 2020.

La prochaine édition s'annonce plus athlétique que les précédentes car la course s'est grosso modo terminée une fois sur deux au sprint, par le passé.

Si Bob Jungels était parvenu à échapper à la meute cette année, c'est avec une poignée de secondes d'avance qu'il s'était imposé devant Owain Doull, Niki Terpstra et Dylan Groenewegen, le vainqueur 2018.

Les organisateurs ont présenté le nouveau parcours de leur épreuve, sensé durcir la course et qui laisse moins d'espoir aux purs sprinters avec de nouvelles côtes, de nouveaux secteurs pavés et une nouvelle finale.

Septante-cinq des 201 kilomètres du tracé sont nouveaux. Une grande partie empruntera des routes vallonnées mais aussi dégagées et souvent balayées par le vent de la région du Zwalm, ce qui pourrait provoquer des cassures ou la création de bordures et d'éventails.

S'il n'y aura que onze côtes, pour treize en 2019, elles sont différentes et souvent positionnées plus près de l'arrivée, à l'image du Vieux Quaremont ramené à moins de soixante kilomètres de Kuurne. Où un seul circuit local d'une quinzaine de kilomètres attend les coureurs, pour deux voire trois ou quatre par le passé, ce qui provoquait régulièrement des regroupements.

« Je trouve qu'il était temps de faire quelque chose d'autre », a dit Peter Debaveye, le directeur de course, lors de la présentation de la semi-classique. « Nous avons notre tradition de course de sprinters mais ce sera plus dur pour eux l'an prochain. »

Les onzes côtes de Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2020 sont : Volkegemberg, Eikenmolen, Bossenaarstraat, Mont Saint-Laurent, La Houppe, Kanarieberg, Kruisberg, Hotond, côte de Trieu, Vieux Quaremont et Kluisberg.

Même si la course n'est pas reprise dans le WorldTour, Kuurne-Bruxelles-Kuurne a reçu la candidature de dix-huit des dix neuf équipes WorldTour. Curieusement, Jumbo-Visma manque à l'appel pour le moment.

Trois équipes procontinentales sont déjà invitées, Sport Vlaanderen-Baloise, Circus-Wanty Gobert et Total-Direct Energie. Il reste donc trois ou quatre places pour d'autres invitations.